Le FC Cornesse organise son jogging de 8km ce samedi 1er avril

Un parcours légèrement valloné qui traverse les villages de Soiron et de Cornesse, accessible à toutes et tous. La possibilité pour vous de participer entre amis(es) à une manifestation sportive, villageoise et surtout conviviale ! Départ et arrivée au niveau de l’église de Cornesse, ravitaillement prévu au milieu et à l’arrivée du jogging. L’année dernière, c’est Romain Tasset qui a remporté le jogging chez les hommes et Véronique Fettweis chez les dames.

Le record de l’épreuve est toujours détenu par un certain Tarik Moukrime (participation aux championnats d’Europe du 1.500 mètres en 2022). Après la course, remise des prix pour les 3 premiers de chaque catégorie, petite restauration et possibilité de prendre un verre. Prix spécial offert également pour un homme et une dame qui habite la commune de Pepinster.