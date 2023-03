Le Berlozien Steven Di Salvo devant les Assises pour avoir tué sa compagne: les avocats des parties civiles insistent sur la préméditation des faits

Le 22 juin 2020 à Berloz, Steven Di Salvo a tué Jessika Oliveira De Melo en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants. Me Laura Nicolini et Me Eric Taricco ont souligné les aveux formulés par Steven Di Salvo sur l’homicide volontaire de Jessika Oliveira De Melo. Mais ils ont également insisté sur la préméditation des faits, en relevant qu’il subsiste beaucoup de zones d’ombre, qui laissent penser que l’accusé avait bien décidé préalablement de tuer la victime.

Des incohérences Pour les conseils des enfants de la victime, Steven présente des incohérences. « Il fantasme les raisons de la séparation. Il s’imagine qu’elle veut partir au Brésil. Di Salvo se montre aussi incohérent sur l’origine du couteau présent sur la table, qui ne peut avoir été déposé là par la victime », a indiqué Me Nicolini.

Selon les parties civiles, Steven ment et sa version n’est pas crédible. Il n’a pas appelé les secours et il n’avait aucune intention de se suicider. « L’issue du procès ne changera pas la situation des enfants qui devront vivre sans leurs parents. Mais ils doivent savoir comment leur mère est morte. Vous leur devez la vérité », a lancé Me Nicoli à l’accusé.

Lire aussi Un ami «virtuel» témoigne au procès du Berlozien Steven Di Salvo: «Jessika avait peur et un mauvais pressentiment» Me Bart Verbelen, avocat de la famille de la victime, a soutenu que les faits commis par Steven Di Salvo doivent être qualifiés d’assassinat. L’accusé s’était préalablement confié à sa mère, en lui révélant qu’il n’avait pas d’autre solution que de la tuer si elle devait le quitter.