Nismes: les 25 bougies d’Action-Sud

Alors que le centre culturel prépare déjà sa prochaine saison, un événement festif se prépare dans les coulisses d’Action-Sud. L’équipe invite son fidèle public à venir souffler les 25 bougies du centre culturel dans un moment convivial et festif. Bref petit retour en arrière : en 1995, la commune de Viroinval construit une salle polyvalente au cœur de Nismes. Salle qu’il faut occuper, dynamiser. Le 28 mars 1998, à l’initiative de la Province de Namur, le projet de statuts d’un nouveau centre culturel est adopté par les représentants des associations et des pouvoirs publics de Viroinval, et de l’ensemble de l’arrondissement de Philippeville. Sept communes ont conjugué leurs efforts pour créer un nouvel opérateur d’envergure régionale : Action-Sud était né ! Aujourd’hui, Action-Sud, c’est 25 ans de spectacles, de concerts, d’expositions, de cinéma, d’échanges et de partages. C’est pourquoi l’équipe du centre culturel vous invite à les fêter comme il se doit le 1er avril prochain. Au programme, verre de l’amitié et rétrospective de toutes ces années, suivi du concert « À la Frite ! » de Claude Semal, accompagné de Pascal Chardome. Ce concert est une pétillante compilation entre les nouvelles chansons du CD « Les Marcheurs » et les 150 chansons de son intégrale « Semal la Totale ». Ce spectacle « de cabaret » propose donc le « biesse tof » des chansons de Claude dans un cadre scénique intimiste et ludique. Claude Semal voyage depuis une quarantaine d’années entre la chanson, le journalisme, le théâtre et le cinéma. Récompensé en Belgique par l’Octave de la Musique 2018, l’intégrale de ses douze albums de chansons vient de sortir chez Igloo Records. Pascal Chardome, compositeur, poly-instrumentiste et chef de chorale inspiré, a dirigé la réalisation musicale d’une soixantaine d’albums et de projets (dont Panta Rhei, Didier Laloy, Julos Beaucarne…). Nous vous attendons le 1er avril à 18h lors d’une soirée événement gratuite, mixant humour et musique. Une belle occasion de se remémorer et partager un beau moment.

Il est conseillé de réserver auprès d’Action-Sud au 060/31.01.60 ou via billetterie@action-sud.be. Adresse : rue Vieille église, 10 – 5670 Nismes