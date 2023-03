Water-polo (D3) | L’ENL La Louvière en toute tranquillité à Ixelles: «Une belle victoire collective»

Si l’opposition face à la lanterne rouge ne devait poser aucun problème aux poloïstes louviérois, c’est surtout l’heure de la rencontre qu’il fallait gérer au mieux. « Le match était programmé vendredi à 22h30 mais nous n’avons débuté les débats qu’à 23h en raison du retard occasionné lors du match précédent le nôtre », explique Julien Grégoire, joueur et président de l’ENL.

« Bon pour la confiance »

Mais les Loups sont facilement passés au-delà de ce contretemps puisqu’ils menaient déjà 0-3 après quatre minutes de jeu (Vandermeulen et Laroche à deux reprises). Si Thibault Balthazar (ancien joueur du Point d’Eau) réduisait la marque, cela n’a pas empêché les Louviérois de remporter le premier quart. Mieux, les visiteurs ont poursuivi sur leur lancée pour remporter les quatre quart-temps en accentuant leur avance au fil des minutes (6-10 au repos et 9-14 avant d’entamer les huit dernières minutes). « Ce fut une belle victoire collective où les jeunes ont obtenu beaucoup de temps de jeu et ont répondu présent. D’ailleurs, presque tout le monde est parvenu à inscrire au moins un but, ce qui est toujours bon pour la confiance. »

Ce succès permet aux Loups de conforter leur quatrième place au classement (cinq points d’avance sur Seraing) alors qu’il ne reste plus que deux rencontres à disputer. Si la troisième place est presque inaccessible (Mouscron a quatre unités d’avance), l’objectif sera de ponctuer au mieux cette fin de championnat avec une ambiance positive dans le groupe.