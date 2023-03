19e Salon des viticulteurs de Chaudfontaine

Des vignerons qui parleront de leur labeur quotidien. Les hommes et des femmes choisis pour la qualité de leurs produits, en direct du producteur font de ce salon un rendez-vous authentique. Par ailleurs, le rare négociant présent mettra un point d’honneur à présenter de véritables pépites tant sur le point qualitatif qu’au niveau du budget.

Plus d’une dizaine d’appellations couvrant la France viticole, sans oublier l’Italie, la Belgique, la Grèce, le Portugal et les vins du Monde. Sans oublier une sélection raffinée de Gin et de rhum !