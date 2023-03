Ce mercredi, la commune d’Evere commémorera également les attentats de Bruxelles en 2016

Sept ans après les attentats qui ont endeuillé toute la Belgique, les édiles communaux et le personnel se retrouveront pour un hommage aux victimes et leurs proches, ce mercredi 22 mars à 10 h 00 devant la stèle commémorative installée devant la maison communale d’Evere.

Ce moment de recueillement permettra à chacun premièrement d’avoir une pensée pour les victimes du 22 mars 2016, leurs proches, et pour toutes celles et ceux qui ont souffert ou souffrent de la violence aveugle, ici ou ailleurs dans le monde. Le but de la commune d’Evere est également de s’engager ensemble pour la paix, la tolérance et la liberté de conscience de chacun et d’agir au quotidien pour créer un climat de solidarité et de bienveillance à l’égard de chacun.