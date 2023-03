Quatre gares namuroises ont été revendues l’année dernière, celle de Jemeppe-sur-Sambre est toujours en vente

Au cours de la décennie passée, la SNCB a revendu 59 de ses gares, dont quinze rien que l’année dernière. Parmi ces 15 bâtiments, quatre sont situés en province de Namur : Graide (Bièvre), Sclaigneaux, Franière et Floreffe.

Deux gares belges sont encore en vente (Hamoir à 138.000 euros et Jemeppe-sur-Sambre à 159.000 euros) et dix seront encore mises en vente en 2023 : celles de Bornem, Erquelinnes, Florenville, Manage, Melreux-Hotton, Moustier, Poulseur, Quiévrain, Temse et Willebroek.