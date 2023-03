Terrible accident à Mons: Jean, un Binchois de 86 ans, est décédé, «il avait promis qu’il ne prendrait plus sa voiture»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dramatique accident de voiture ce samedi, en fin d’après-midi. Jean Honoré, né en 1936 et habitant à Ressaix (Binche), circulait dans sa petite voiture noire et se trouvait au carrefour entre la chaussée de Binche et le chemin des Mourdreux, à Mons, quand il est allé percuter un petit muret devant la façade de la sandwicherie « MonSandwich ».