Un homme en séjour illégal, toxicomane, saute un mur de 4m pour tenter, en vain, d’échapper à la police

Ce samedi soir, une patrouille de police tombe sur deux hommes en pleine injection de drogue à côté de l’Opéra à Liège. Ces deux hommes prennent la fuite avec leur seringue dans le bras ! Les policiers en rattrappent un qui pousse violemment un inspecteur de police par terre. Cet inspecteur souffre de 10 jours d’incapacité de travail. Le toxicomane essaye de retourner deux doigts à l’autre policier avant de prendre la fuite dans la galerie Opéra en croisant un client qui porte sa petite fille de trois ans dans les bras et qui prend peur.

Le toxicomane en profite pour prendre la fuite en courant et saute un mur de quatre mètres de haut pour retomber dans le tunnel de la gare Saint-Lambert en se blessant. Les policiers l’interceptent et retrouvent sur lui de l’héroïne, de la cocaïne, un couteau à cran d’arrêt et une lame de rasoir. Cet homme est en séjour illégal et fait déjà l’objet d’un dossier pour coups et vol notamment. Il a été déféré ce lundi matin au parquet de Liège pour détention illégale de drogues, pour rébellion armée, coups et blessures volontaires à l’encontre des policiers et détention et port d’arme prohibée. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.