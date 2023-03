Un voleur de gsm est rattrapé dans le Carré à Liège ce dimanche matin

Ce dimanche matin vers 5h25 rue du Pot d’Or dans le Carré à Liège, un trentenaire dérobe un gsm à une personne et le cède directement à un complice qui prend la fuite. Le voleur est suivi par la victime et ses amis qui l’interceptent et appellent la police. L’homme interpellé, âgé de 37 ans, avoue aux policiers qu’il n’est plus en possession du téléphone et il nie le vol. Mais il a été filmé par les caméras de surveillance et vu en flagrant délit.

Ce voleur a été déféré ce lundi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.