«One Night»: la série coup-de-poing sortie en 2012 revient sur Arte.tv

Cette série coup-de-poing date de 2012, mais reste d’une actualité et d’une efficacité surprenantes, qui nous poussent à vous conseiller « One Night ».

En quatre épisodes retraçant les mêmes 24 heures selon le point de vue de quatre personnages, « One Night » se visionne le souffle court tant on est happé par l’enchaînement des faits et l’interprétation de la réalité qu’on s’en fait. On ne peut qu’être ému par le jeune Alfie, accusé de meurtre. À travers lui, c’est l’Angleterre profondément inégalitaire qu’on côtoie.