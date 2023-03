Course à pied : voici l’agenda carolo des deux prochains week-ends

Le Jogging Club Montagnard et son président Jean-Pierre Gilles vous donnent rendez-vous ce dimanche matin pour la cinquième édition de leur trail qui proposera trois distances : 10, 20 et 30 kilomètres avec des départs prévus à 9h30, 10h00 et 10h30 à partir de la Brasserie de l’Abbaye d’Aulne.