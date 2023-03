Test – Metroid Prime: Nintendo tire profit de son passé

L’intelligence de Nintendo dans le monde du jeu vidéo n’est plus à démontrer. Le géant japonais maîtrise parfaitement les différents aspects d’un secteur dans lequel il a su imposer son style, sa vision et son calendrier. Grâce à la Switch, l’entreprise est parvenue à développer cette différence par rapport à ses concurrents. Loin de la course à la puissance et des jeux AAA, Nintendo peut avancer comme il l’entend. La sortie récente de Metroid Prime en est le parfait exemple.

En octobre 2021, le constructeur profite du lancement de la Switch Oled pour remettre sur le devant de la scène sa chasseuse de primes intergalactique, Samus Aran. Metroid Dread est un véritable succès, une réussite pour une saga iconique des premières heures de la firme nipponne. Une saga ambitieuse qui a cependant eu une histoire mouvementée, oscillant entre succès de vente et échec commercial. Les derniers opus avaient d’ailleurs eu raison de Samus, mise au placard pendant plusieurs années (le projet « Dread » était dans les cartons depuis plus de dix ans avant sa sortie). Fort de la réussite du titre Switch, Nintendo peut donc se montrer moins frileux. Car avec un nouveau public, conquis par la (re)découverte, le géant japonais peut remettre au goût du jour des titres moins vendus.