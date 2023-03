Elon Musk remplace le service presse de Twitter par un émoji «crotte»

Dorénavant, les questions posées via l’adresse électronique du service de presse de Twitter recevront une réponse automatique, qui prendra la forme d’un emoji représentant une « crotte », a annoncé Elon Musk dimanche.

Le constructeur de voitures électriques Tesla, dirigé par Musk, n’a pas non plus de service de presse officiel depuis des années.

Les relations entre Musk et les médias sont marquées par la méfiance. Il accuse souvent la presse de faire des reportages injustes ou erronés. Plus récemment, M. Musk a accusé les « médias » d’être « racistes » à l’égard des Blancs et des personnes d’origine asiatique.