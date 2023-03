Tous les deux atteints de la maladie de Lyme, Emily, 36 ans et son fils Oliver, 5 ans, doivent récolter la somme de 114.000 euros pour éviter «une mort lente»

de videos

Après avoir été infectés par une tique, Emily et Oliver doivent lutter tous les jours contre les douleurs. « Je ne me suis jamais complètement remise et j’ai souffert de douleurs articulaires depuis, mais pas assez pour vraiment changer ma vie », témoigne Emily. Mais c’est en 2020 que ses symptômes se sont aggravés. Ses cheveux ont commencé à tomber et sa vision est devenue floue. Elle transpirait énormément la nuit et avait froid la journée. « À la fin de l’année, mes symptômes étaient extrêmes. J’ai commencé à confondre les noms. Je montais dans ma voiture et je conduisais et je n’avais aucune idée de comment j’étais arrivée », témoigne encore la jeune maman.