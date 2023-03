Le Laetare a fait vibrer Froidchapelle ce dimanche

12 groupes et 12 chars ont animé les festivités, avec un thème mis en avant : Groupe Debande (The Queen’s Tea Time), Groupe Scaf & Masson (les chasseurs de fées), Jeunesse de Vergnies (Barbie et Ken), Les Bambocheurs (Le Mime Marsault), Groupe Marc et Céline Pestieau (Direction Froidcha’ciel), Les Vrais Showeurs (Anges et Démons), Jeunesse de Froidchapelle (Casino), Les Zami’goss (Dragon Ball Z), Les Paysans (Le carnaval de Venise), Jeunesse de Fourbechies (Alerte à Malibu), Les Longs Fjeus (Le Petit Prince) et les Gilles de Froidchapelle.