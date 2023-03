Séismes meurtriers en Turquie et en Syrie: la Belgique débloque 2 millions d’euros supplémentaires pour les zones sinistrées en Syrie

La situation en Syrie est encore plus dramatique qu’en Turquie, souligne la ministre dans un communiqué. «En raison du conflit prolongé, les besoins humanitaires étaient déjà énormes avant le sinistre. Quelque 6,8 millions de personnes - dont 3 millions d’enfants - ont dû abandonner leur foyer à cause de la guerre civile. Aujourd’hui, 500.000 personnes viennent encore grossir ce chiffre à la suite du tremblement de terre», selon Mme Gennez (Vooruit). Ces 2 millions d’euros doivent aller aux organisations humanitaires partenaires de l’UE qui sont actives dans la région depuis longtemps et qui connaissent donc bien les besoins. L’aide devrait principalement être axée sur la mise à disposition de logements, d’infrastructures sanitaires et d’hygiène, ainsi que de soins médicaux et de médicaments.

Précédemment, la Belgique avait déjà donné 4 millions d’euros au Cross-Border Fund des Nations Unies, qui fournit des ressources aux zones rebelles en Syrie par la frontière turque.

«Cette année, nous avons également augmenté notre aide au Disaster Response Emergency Fund (DREF), le fonds d’urgence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui soutient les sections locales dans le monde entier pour répondre rapidement à de telles catastrophes. Les deux fonds font en sorte que les organisations déjà présentes sur place puissent réagir rapidement et efficacement. La Belgique a également envoyé une équipe B-Fast qui a installé un hôpital de campagne à Kirikhan et administré des soins médicaux à plus de 3 000 patients. Entre-temps, l’hôpital a été remis aux autorités turques», rappelle la ministre.

Les donateurs internationaux sont appelés ce lundi à se mobiliser en faveur des populations de Turquie et de Syrie frappées par le séisme dévastateur du 6 février, qui a fait plus de 50.000 morts et causé d’énormes destructions. Selon une estimation préliminaire de l’ONU, les seuls dégâts matériels en Turquie dépassent 100 milliards de dollars. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) avait regretté il y a une quinzaine de jours la faible réponse à l’appel d’urgence lancé par l’ONU à la mi-février pour récolter plus d’un milliard de dollars pour la Turquie, et près de 400 millions de dollars pour la Syrie.