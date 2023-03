Faux policier, faux patron d’entreprise, faux footballeur: Julien condamné à 2 ans de prison avec sursis

Julien était en aveux de tout. Le 28 juin 2020, il a mal pris la remarque d’un policier à Montigny-le-Tilleul. Hautain et agressif, il les a traités de bâtards et de connards, ajoutant qu’il était policier, que son père était haut placé et que ça allait barder….

Six mois plus tard, décembre 2020, il « colle » un véhicule sur le R3 à Fontaine-L’Evêque. A la limite du crash, il oblige l’autre automobiliste à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Ici aussi, même cinéma: il exhibe une « carte de police » avec sa photo en uniforme.