Des médecins fantômes sur le campus de l’UMons: une action des étudiants en faveur du master en médecine

La pénurie bat son plein

« Le lien entre le lieu d’étude et celui sur lequel on exerce est scientifiquement prouvé », expliquent les étudiants. « A l’heure actuelle, la pénurie bat son plein, les hôpitaux sont surchargés, la prise de rendez-vous médicaux de plus en plus allongée et la disponibilité des médecins impactée. Une partie de la solution réside dans la création de ce master. En attendant que le MR s’imprègne de la réalité de notre région, la province du Hainaut compose avec des médecins fantômes. »