Les Amay Atomics comptent sur le flag football pour se relancer

En effet, alors que les Amay Atomics souhaitent à terme pouvoir compter à nouveau sur une équipe de football américain, ils se concentrent actuellement sur le flag football, comme nous l’explique Fabrice Hollay, le président. « Au sein du club, nous avons une équipe senior ainsi qu’une équipe U13, qui deviendra bientôt U16. Nous comptons 14 affiliés adultes et 7 enfants pour le moment, ce qui est déjà un beau chiffre. », affirme-t-il, avant de nous parler d’un bel événement que le club a accueilli dernièrement. « Il y a quelques jours, nous avons aussi organisé un tournoi d’ampleur national, qui a rencontré un beau succès, avec 23 équipes qui étaient présentes. Depuis quelque temps, le flag football prend vraiment de plus en plus d’ampleur. C’est une belle alternative pour les personnes qui aiment le football américain, mais qui souhaitent prendre beaucoup moins de risque au niveau physique. »

Un autre avantage du flag football, c’est qu’il peut aussi attirer plus facilement un public féminin. Dans un futur proche, Fabrice Hollay aimerait d’ailleurs lancer une équipe féminine. « En effet, dans cette optique, nous faisons notamment partie du programme Flag Zone, qui a pour objectif de faire connaître la discipline dans les écoles et qui peut toucher tous les profils.», affirme-t-il. « Le flag football étant un sport qui se base surtout sur la condition physique et sur la technique, il arrive souvent que des filles soient meilleures que les garçons. Elles n’ont d’ailleurs jamais peur de se mesurer à leurs adversaires masculins. »