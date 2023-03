La commune de Forest revient avec une nouvelle Semaine des Initiatives

Le coup d’envoi de la troisième Semaine des Initiatives, organisé dans la future Maison des Initiatives de Forest, est donné à Forest le lundi 20 mars avec une journée consacrée aux entrepreneurs au travers de séances d’information et se clôturera avec un Apéro Biznet 1190 où les participants pourront échanger avec les intervenants de la journée (1819, JobYourself, Associations des Entreprises Industrielles et Commerciales de Forest ainsi que le service Développement Economique de la Commune de Forest). Les journées suivantes, des séances d’information et de partage ainsi que des ateliers interactifs offriront l’opportunité à tous de poser des questions, de booster leur activités citoyennes, associatives ou entrepreneuriales.

« À travers la semaine des initiatives, nous souhaitons donner un coup de pouce à toutes celles et ceux qui souhaitent concrétiser un projet. Cet événement se veut avant tout être ouvert à tous les publics », déclare l’échevin forestois de l’emploi, Charles Spapens (PS).

Des moments d’échange et de partage sont également prévus pour développer la communauté et le réseau de porteurs de projets de type citoyen, associatif et commercial. Une attention particulière sera également portée aux publics féminins de tout âge.

La semaine se terminera par la clôture des projets citoyens du Contrat de Quartier Durable Wiels-sur-Senne et les échanges sur leur avenir par le Contrat de Quartier Durable Wiels-sur-Senne ainsi qu'une présentation du service Cohésion sociale de la Commune de Forest. Les jeunes seront quant à eux mis à l’honneur le mercredi 22 mars. Infos et programme complet : http://www.forest.irisnet.be La Maison des Initiatives La Maison des Initiatives de Forest (MIF) est LE futur espace tremplin de la commune de Forest qui permettra de booster toutes les initiatives citoyennes dans un monde à (ré)inventer. Les porteurs d’idées et de projets citoyens, associatifs, entrepreneuriaux, individuels ou collectifs pourront occuper et louer des espaces de travail et y organiser des activités de co-working, de co-création, de conférence, de réunion, d’atelier, de formation…