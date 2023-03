Un marché gourmand des produits locaux à Soumagne le 30 avril prochain

Si Sonia Frantzen organise cet événement, c’est aussi afin de faire connaître un peu plus son commerce, « La Maison du Terroir », qui n’a pas eu la vie facile ces dernières années. « Comme tous les autres commerçants, le Covid m’a impacté. J’ai ensuite déménagé dans un container rue de Heuseux, mais celle-ci a ensuite été fermée pendant 15 mois. Cela ne m’a vraiment pas facilité la tâche », nous explique-t-elle. « Il est donc important pour moi de pouvoir avoir une visibilité, afin que le public connaisse mon adresse. C’est pour cette raison que j’ai décidé d’inviter tous les commerçants qui travaillent avec moi, afin qu’ils puissent faire goûter et vendre les produits que l’on retrouve dans mon magasin. »

De 10h30 à 19h, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les producteurs avec qui Sonia Frantzen travaille pour son commerce, la Maison du Terroir. « J’accueillerais une quinzaine de petits producteurs, qui viendront d’un peu partout en Wallonie. Ce sont des personnes avec qui j’ai l’occasion de travailler régulièrement et que j’avais envie de mettre en avant. Cela va aussi me permettre de voir si cette organisation plaît au public, afin de peut-être la faire grandir dès l’année prochaine. », nous explique-t-elle. « L’entrée sera gratuite et des dégustations seront proposées tout au long de la journée. Il y aura des producteurs de chocolat, de biscuits, de bières, d’apéritifs ou encore de gin sans alcool. En résumé, les visiteurs pourront retrouver de nombreux produits qui leur feront plaisir ! »

Pour cet événement, Sonia Frantzen a aussi décidé d’organiser une tombola, auquel le public pourra évidemment participer. « J’ai demandé à chaque producteur qui sera présent de me remettre un lot que je ferais gagner aux visiteurs. Cela me permettra d’amortir un peu le coût de l’organisation de cet événement, que je prends totalement à ma charge. En plus des stands des artisans, de la restauration sur place sera aussi proposée par Michel Willot du Domaine du Bas-Bois, et un château gonflable sera notamment mis à disposition des enfants. Je suis convaincue que l’on va passer une belle journée et j’espère que ce sera le début d’une belle aventure, avec pourquoi pas une deuxième édition plus grande en 2024. »