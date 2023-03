Disparu dans d’étranges circonstances il y a plus d’un an, le corps d’un ancien rugbyman vient d’être retrouvé

Le monde du rugby est en deuil. Alors qu’il était porté disparu depuis un peu plus d’un an, Bryn Hargreaves a été retrouvé sans vie. D’importants moyens avaient été déployés en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, pour retrouver l’Anglais de 36 ans au moment de sa disparition. Des recherches qui s’avéraient vaines, jusqu’à ce dimanche.

C’est son frère, Gareth, qui a annoncé la mauvaise nouvelle concernant l’ancien joueur des Wigan Warriors et de St Helens. « RIP Bryn Hargreaves. C’est avec une immense tristesse que je peux vous confirmer que, après quatorze mois, nous avons enfin retrouvé Bryn. Nous ne connaissons toujours pas la cause du décès, ni ce qu’il s’est réellement passé le 1er mars 2022. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ces recherches. Désormais, nous apprécierons un peu d’espace et vous tiendrons au courant lorsque nous aurons de nouvelles informations. »