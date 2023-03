Cinq mois après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, Eve et sa famille font une découverte incroyable en montant au grenier pour la première fois: «C’était un choc, je ne pense pas que les agents immobiliers le savaient»

« Ça a été un peu un choc. Il y avait ces nids qui avaient au moins la taille d’une trémie spatiale, trois d’entre eux. Ils ont occupé une grande partie de la pièce car c’est un si petit espace », explique encore la jeune femme. Eve raconte qu’ils n’ont pas du tout été mis au courant par les propriétaires précédents. « Les agents immobiliers ne l’ont pas dit non plus, je ne pense pas qu’ils le savaient », ajoute-t-elle.

Eve et sa famille ont alors dû prendre leur courage à deux mains et se débarrasser eux-mêmes des nids. Ils ont trouvé de nombreux insectes morts à l’intérieur. « C’était très probablement une maison dans laquelle les guêpes ont vécu puis sont parties. Nous venons de le démonter et avons trouvé des tas de morts et pas de bêtes vivantes », explique encore Eve.