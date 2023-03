Le Land Rover Defender qui ne pollue pas

Champion incontesté des partenariats commerciaux, le numéro un mondial du jouet s’associe aujourd’hui à un constructeur légendaire s’il en est : Land Rover. Ce dernier célèbre cette année ses 75 ans d’existence, et c’est donc aussi l’anniversaire de son premier et emblématique modèle. Son premier nom était Series 1, et il a évolué pour devenir le Defender. Le seul, le vrai, celui qui nous a quittés en 2016. C’est cette dernière évolution qui intègre aujourd’hui la collection Icons de Lego. Collection qui porte bien son nom, puisqu’on y retrouve la Tour Eifel et le Colisée de Rome, la navette spatiale Discovery, la Vespa et, côté automobile, la Fiat 500, le break Cadillac de SOS Fantôme et la DeLorean de Retour vers le Futur.

Très réaliste

Chose amusante, le Land Rover Defender est peut-être la reproduction la plus réaliste d’un véhicule jamais proposée par Lego. Et pour cause : le design angulaire de ce 4x4 de légende semble avoir été crée pour être construit en petites briques. Le réalisme est d’ailleurs poussé dans les détails. On peut en effet se contenter de construire le Defender dans sa version civile, ou le barder d’accessoires pour l’aventure, avec porte-bagage, treuil, plaque de désensablement, etc. Long de 32 cm, le Defender de la collection Lego Icons est composé de 2.336 pièces, et coûte 239,99€.