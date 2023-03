A vendre, moteur V12 de Ferrari FXX

Tradition bien encrée aux USA, le « Crate Engine » (qu’on traduit par « moteur livré dans une boîte », est plutôt l’apanage de bons gros V8 Ford ou Chevrolet. Celui que propose RM Sotheby’s lors d’une vente en ligne ouverte du 22 au 29 mars prochain et d’un tout autre charisme. D’abord, parce qu’il s’agit – en toute simplicité – d’un moteur commis par la marque la plus adulée du monde : Ferrari. Ensuite, parce que ce moteur n'a pas été conçu pour n’importe quelle Ferrari…

FXX

Ceci est un V12 atmosphérique de 6.0 litres de cylindrée. Il avait été développé pour la Ferrari Enzo, hypercar lancé en 2002, dans la lignée des F40 et F50. Il développait alors 660 ch. Ce V12 a aussi équipé l’hallucinante Maserati MC12, notamment les versions compétition, dans lesquelles il lâchait quelque 750 ch. Mais ce n’est toujours pas cette version dont on parle. Ici, il s’agit de la version qui équipait la FXX, prototype basé sur la Enzo, que 30 riches clients s’offraient à l’époque pour 1,5 millions d’euros. Cela pour une voiture non homologuée sur route, qui n’avait pour vocation que les « track days » hyper selects. Dans la FXX, la puissance était portée à plus de 800 ch. Voilà donc le moteur proposé ici, complet, avec ses injecteurs, sa boîte à air et tout le toutim. Il est estimé entre 235.000 et 410.000. Après, il n’y aura plus qu’à décider sous quel capot l’installer. Des idées ?