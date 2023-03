Hyundai produira des moteurs thermiques à hydrogène dès 2025

L’hydrogène est un sujet qui occupe Hyundai depuis longtemps, puisque le constructeur coréen propose le SUV Nexo, seul véhicule du marché avec la Toyota Mirai, à rouler à l’hydrogène. La différence est que ces modèles utilisent le H2 dans une pile à combustible, pour produire de l’électricité. Ce dont nous parlons ici est un moteur à explosion presque traditionnel, dans lequel l’hydrogène sert réellement de carburant. Coïncidence ou pas, Hyundai rejoint donc… Toyota sur cette piste, le géant japonais ayant annoncé il y a quelque mois vouloir développer un V8 à hydrogène, peut-être pour équiper une future supercar Lexus.

Applications lourdes

Différence majeure : le moteur annoncé par Hyundai a une cylindrée de… 11 litres. Il développe 400 ch et 1.700 Nm à 2.000 t/min. Vous l’aurez compris, l’objectif est d’équiper de « grosses machines », comme les engins de chantier, les poids-lourds et les bus. Le constructeur parle d’une réduction des coûts de 25 à 30% du prix client par rapport à une pile à combustible ou à un véhicule à batteries. L’industrialisation serait en effet très facile, puisque Hyundai pourrait utiliser ses usines de moteurs actuelles, moyennant des adaptations très limitées. C’est pourquoi la production pourrait démarrer dès 2024, et atteindre la grande série dès 2025. Les gros moteurs d’abord, les petits moteurs ensuite ?