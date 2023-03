De la Transat Jacques-Vabre au Vendée Globe, il fait naviguer ses petits bateaux

« Vous avez ici le plus grand chantier de bateaux au monde ». Grégory Duquesnoy, tout sourire, n’est pas mécontent de sa formule pour évoquer son activité professionnelle installée à Wambrechies : concepteur de bateaux, certes, mais en miniature (papier ou résine). Un métier-passion qu’il apprécie tous les jours : « C’est du plaisir tout le temps. » Et pourtant, rien finalement ne prédestinait Grégory Duquesnoy, 43 ans, qui est né et a grandi à Quesnoy-sur-Deûle, à réaliser des reproductions de bateaux, ni même à être marin. C’est le hasard des rencontres qui l’a amené à approcher le milieu de la voile. « Au départ, se souvient-il, je voulais être chef d’entreprise, créer ou reprendre une boîte. » Grégory mêle la passion de la voile et celle de l’entreprenariat. Il prépare déjà des bateaux pour la Transat Jacques Vabre, en novembre.

Une victoire avec les jeunes Alors forcément, pour arriver à ses fins, il a enchaîné des études de commerce à Roubaix et au Havre. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est à Roubaix qu’il a contracté la passion de la... voile. « Avec des copains, dans le cadre de nos études, nous avons monté le projet d’emmener des jeunes des quartiers à participer à la croisière Edhec ». Un projet un peu fou qui a finalement connu une certaine réussite : « On a même gagné la croisière dans notre catégorie la première année, alors que ces jeunes n’avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Ils l’ont découvert comme moi et c’est devenu ma passion. Nous avons refait ce projet en deuxième année. »

Après l'IUT de Roubaix, Grégory Duquesnoy prend la direction du Havre où il peut encore plus assouvir sa passion de la voile. « J'ai même fait deux fois le tour de France à la voile » dit-il. Après ses études, Grégory Duquesnoy se met à travailler dans différents groupes, sans lien avec le voile, jusqu'à une rencontre décisive, encore une fois par hasard. « En fait, explique-t-il, à l'époque j'avais un petit bateau et je pratiquais le week-end. Le problème, c'était que j'étais frustré en semaine de ne pas le voir. Après avoir vu un article, j'ai contacté une personne qui faisait des maquettes en papier. Il pouvait m'en faire une, la repro de mon bateau, pour 7 € ». Deux jours après, il le rappelle, trouvant l'idée intéressante : « C'était un artiste en quelque sorte, installé à Nantes, qui ne s'occupait pas du commercial. Alors je lui ai proposé de monter une société ensemble, lui pour imaginer les maquettes, moi pour le côté commercial. » Un autre de ses copains entre aussi dans l'aventure. La société So boat, créée officiellement le 8 août 2013, est sur les rails. Elle prend son envol tranquillement, mais ce n'est que début 2018 que Grégory Duquesnoy s'y consacre à 100 %, avec aujourd'hui Gaétan, à la fabrication, et Alexandra pour le graphisme.

Gaétan en plein travail sur les maquettes.