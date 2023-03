Foire du printemps à Mouscron: plusieurs modifications de circulation en centre-ville

La circulation et le stationnement seront interdits, du lundi 20 mars à 8h au lundi 3 avril à minuit, au niveau du parking de l’ancien abattoir (à l’angle de la rue de Menin et de l’avenue Joseph Vandevelde), sur le parking haut du Centre administratif (à l’angle des rues de Menin et de Courtrai) mais aussi sur le parking Nell (entre les rues du Plavitout et Henri Gadenne, y compris dans la bande de stationnement le long du cimetière).

La circulation et le stationnement seront aussi interdits du mardi 21 mars à 13h au lundi 3 avril à minuit sur le parking haut du CAM.