Jodoigne continue de redynamiser son centre-ville

Le but de ce dispositif est la redynamisation des centres et communes de Wallonie. Il s’inscrit dans la continuité de « Créashop Plus », qui a notamment permis à 3 nouveaux commerçants jodoignois de bénéficier d’une prime pour le lancement de leur activité dans le centre-ville, avec quelques évolutions.

Il reprend à présent deux volets. Le premier s’intitule « Je m’installe » et vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides. Le second est destiné aux commerces et entreprises déjà existantes qui souhaitent faire évoluer leur activité et combler des besoins dans la centralité, c’est le volet « Je me réinvente ».