C’est la douche froide pour Chris, pharmacien belge de 62 ans, en se connectant à son compte MyPension: «Personne ne peut vivre avec 500 euros par mois!»

Chris Bulteel, un Belge de 62 ans, a déchanté en se rendant sur MyPension. Le pharmacien de Tirlemont s’est aperçu qu’il avait une pension légale de… 502 euros ! Et tout ça à cause de… son divorce. Mais comment cela est-il possible ? Ria Janvier, experte en pension, a donné des explications à nos confrères de HLN. C’est en 1985 que Chris a repris une entreprise à Tirlemont avec son épouse. Ils étaient tous les deux pharmaciens fraîchement diplômés. « Ma femme était indépendante à titre principal et je me suis inscrit comme mari aidant, d’autant plus que je devais encore faire mon service militaire un an plus tard », explique Chris. « Administrativement, c’était la chose la plus simple à faire », précise-t-il.

Jusqu'en 2005, les deux conjoints n'ont pas eu à payer de cotisations de sécurité sociale. Mais ils n'accumulaient pas non plus de droits à la pension. « Ce n'est qu'à partir du 1er juillet 2005 que le législateur a créé un statut à part entière pour les conjoints aidants des indépendants et ils sont obligatoirement assurés dans toutes les branches du statut social des indépendants », explique l'experte Ria Janvier. « À cette époque, personne ne parlait de telles choses. Tout ce que nous avons entendu, c'est qu'en tant que conjoint aidant, vous n'avez pas à payer de cotisations. À l'époque, de nombreux indépendants avaient l'idée qu'il était agréable qu'un seul des partenaires doive payer des cotisations de sécurité sociale, mais ils ne pensaient guère aux conséquences à long terme », explique Chris.

Mais à cause de cela, Chris doit maintenant se contenter d’une pension minimum légale. « Ma femme a commencé une nouvelle relation et nous avons divorcé en juin 2002. J’ai racheté l’entreprise, puis je me suis inscrit comme indépendant à part entière. Mon compteur de retraite n’a donc commencé à fonctionner qu’en juillet 2002 », raconte encore le sexagénaire. En 2005, Chris s’est remarié. Sa nouvelle femme a rejoint son entreprise en tant que « mari coopérant ». « Nous avons tous les deux payé les cotisations sociales, bien que ma cotisation sociale ait diminué, car elle est calculée sur la base du revenu professionnel net imposable », explique Chris.

« Si je ne m’étais pas remarié… » « En me remariant, j’ai aussi perdu mes droits à la pension de réversion de mon ex-femme. Si je ne m’étais pas remarié, j’aurais reçu la moitié de la pension de mon ex. Mais je ne l’ai su qu’après. Je dois donc me contenter de ce que j’ai commencé à accumuler à partir de 41 ans », témoigne encore Chris. S’il prend sa retraite en 2027, le pharmacien recevra 502 euros par mois. « Ce n’est pas moins de 700 euros de moins que la pension minimum légale que vous percevez à partir de 30 ans. Et cela pour 43 ans de travail acharné, dans le domaine de la santé, sept jours sur sept ! », déplore Chris. Mais le sexagénaire se demande s’il sera autorisé à travailler jusqu’en 2027. « J’aime mon travail, tout comme ma femme, qui a dix ans de moins. Cela ne me dérangerait pas de continuer ensemble pendant un certain temps, même si je me demande aussi si je serai capable de tout gérer physiquement », ajoute le sexagénaire. Pour lui, « le plus frustrant est bien sûr que ces 17 dernières années avant 2002 ne comptent pas » pour sa retraite. « Et personne ne peut vivre avec 500 euros par mois », déplore-t-il. Chris craint désormais pour l’avenir. « Mon ex et moi avons quatre enfants et j’ai deux enfants de mon second mariage. Elever six enfants et les envoyer à l’université coûte très cher. Vais-je avoir des problèmes financiers dans ma vieillesse ? Je n’ose pas trop réfléchir à ça », ajoute Chris. De son côté, Ria Janvier explique : « C’est une réglementation qui date d’une époque où on présumait encore qu’un mariage était pour la vie. Très récemment, le législateur est intervenu en matière d’octroi d’une pension minimale. Pour les conjoints aidants qui ne sont soumis au statut social des indépendants que depuis le 1er juillet 2005 et qui ne peuvent donc pas remplir le minimum de 30 années de carrière, un mode alternatif de calcul de la pension minimum s’applique désormais ».