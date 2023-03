Ridsa, de «Là C’est Die» à l’Olympia: «Cette feuille, ce Bic et les gens qui m’écoutent m’ont aidé à rester debout» (interview)

Sa feuille et son style étaient sa thérapie. Une thérapie qui lui a valu le succès… et le revers de la médaille qui l’accompagne. Après un break long de près de 3 ans, Ridsa renoue avec le devant la scène en 2023. Et quelle scène, puisqu’il se produira pour la première fois à l’Olympia, le 1er Avril.

Ridsa, c’est des certifications à la pelle, de « Là C’est Die », sorti en 2015, à ses trois derniers singles « Santa Maria », « Olé » et « Nous deux », tous issus de son dernier album « Équateur ». C’est aussi des chansons d’amour qui récoltaient déjà des millions de vues en 2010 sur YouTube. Mais Ridsa, c’est surtout Maxence, cet adolescent qui écrivait à 16 ans dans sa chambre dans le seul et unique but d’exorciser ses problèmes familiaux.

J’écrivais sur ça parce que c’était le sujet le plus simple à écrire à ce moment-là. Tout le monde a connu l’amour, mais tout le monde n’a pas connu un suicide ou la mort de quelqu’un. C’était un peu la facilité et je me suis lancé là-dedans parce qu’à l’époque il n’y avait pas de rap d’amour. Quand j’ai commencé à en faire, c’était un peu nouveau et cela a attiré des gens et fait mon buzz sur les réseaux sociaux.

Dans une récente interview, tu parles de la perte de ton ami Aude, dans un tragique accident de la route. Au-delà des titres d’amour/ensoleillés pour lesquels on te connaît, arriveras-tu un jour à t’exprimer en chanson sur cet événement ?

Je pense que oui. Dans le nouvel album, j’ai une chanson qui s’appelle « Où êtes-vous », où je traite de la solitude et de l’alcool. J’avais aussi fait une chanson qui s’appelait « Un petit ange » à l’époque où c’était un petit peu l’histoire d’Aude. Si on regarde bien « Avancer » et « Pardon », qui ont été des singles de platine et d’or, ce sont aussi des chansons à texte un peu plus triste. Je suis connu pour des musiques « soleil », mais aussi pour des musiques à texte. Elles ont juste été moins mises en avant. Je t’avoue que je préfère écrire que faire danser, mais si on peut faire les deux, tant mieux !

Tu es numéro 1 partout en 2015 avec « Là C’est Die », or tu es en même temps à la rue puisque le label indépendant avec lequel tu avais signé profitait de ton argent. Malgré cela, tu parles de cette époque comme étant « les plus beaux moments de ta vie ».

C’étaient les plus beaux moments parce que tout simplement je savais pourquoi je me levais, même si je ne dormais pas beaucoup. J’avais quelque chose à aller chercher, j’avais un objectif. Il fallait que je me sorte de cette situation et c’est là que je me sentais vivant. Une fois que tu as tout, des belles maisons, des piscines, etc, on s’ennuie. Il y a des gens qui rêvent de ça, mais moi ce n’était pas mon rêve. C’est pour ça que je pense que ce sont les plus beaux moments, parce que je sentais vivant, je me sentais exister. J’aime bien avoir des problèmes pour devoir m’en sortir. Quand il n’y en a pas, je m’ennuie. C’est pour cette raison que j’ai beaucoup aimé ces moments-là.

Un ami parisien t’a accueilli dans son appartement pendant cette période. Serais-tu là où tu en es aujourd’hui sans lui ?

Non, absolument pas ! Il m’a tout simplement sorti de dehors parce que j’étais sur un banc. Être dans la musique et être sur un banc, ça n’aide pas. Surtout vu les journées que je faisais, il fallait bien qu’il y ait un lit pour dormir un moment. Il m’a beaucoup aidé et aujourd’hui il a une carrière, il s’appelle Michel, c’est un rappeur, et franchement il m’a beaucoup beaucoup aidé. Il m’a même appris à composer parce qu’à ce moment-là je n’avais pas d’instru pour faire mon album. C’était un tournant. S’il n’avait pas été là, je n’aurai pas pu continuer tout simplement. Je n’aurai jamais su où je pouvais aller. Il m’a vraiment sauvé de tout ça et il sera forcément invité à tous mes concerts et à l’Olympia.

De 2015 à 2019 tu sors « Libre » et « Vagabond » et enchaînes les certifications. Tu vivais pourtant très mal cette gloire. Que se passait-il dans ta tête à ce moment-là ?

Ce qui se passe, c’est que l’on ne sait plus trop qui on est. Moi, je faisais de la musique pour aller bien, pas pour passer à la télé et à la radio. Je n’avais pas non plus énormément d’argent et d’un coup on se retrouve avec une villa au bord de la mer avec un jacuzzi, mais tu es seul. Je pense que c’est le moment le plus dur que j’ai pu vivre parce que je n’étais pas du tout prêt à tout ça. Alors c’est bien les certifications, mais j’étais complètement perdu entre le chanteur et la personne que je suis. Même si elles ne sont pas vraiment différentes, je n’aimais pas ça. J’ai mis un petit peu de temps à l’encaisser. J’en ai encore un peu du mal, mais aujourd’hui j’ai plus de recul et c’est plus facile à vivre pour moi.

Il s’est passé plus ou moins 3 ans entre ton dernier album et « Équateur ». À quoi ressemblait la vie de Ridsa pensant ce break ?

Pendant deux/trois ans, c’était le football. J’ai signé au FC Libourne et c’était le football tous les jours. C’est ma première passion donc c’était un grand plaisir. J’étais aussi avec ma famille, dans le Périgord, chez mon oncle. Ça faisait du bien d’être loin de tout ça parce que mon oncle vit d’une façon où il n’y a pas la télévision. Je me ressentais plus jeune, plus petit. C’étaient de très beaux moments, mais il y avait quelque chose qui me manquait. La musique, c’est une drogue ! On est revenu comme il le fallait et ça fait plaisir de revoir tout le monde.

À partir de quand t’es-tu lancé dans l’élaboration du nouveau projet ?

J’ai commencé en février 2021. J’étais parti eu Maroc pendant une semaine avec le compositeur Renaud Rebillaud. On avait fait des chansons, mais ça ne nous avait pas plus. Après j’ai de nouveau arrêté et j’ai recommencé juste avant l’été 2021. En 2022, il y a eu « Santa Maria » qui est sorti, et voilà.

Justement, énorme carton de « Santa Maria » qui est single de platine et qui a battu « Là C’est Die » en termes de vente. Après tout ce que tu as vécu, es-tu prêt à apprécier ce « nouveau succès » ?

C’est dur d’apprécier parce que c’est un milieu où il y a beaucoup d’injustice et très peu de sentiment humain. Moi qui suis très humain, je n’arriverais jamais à apprécier, mais j’apprends à prendre beaucoup de recul. J’apporte moins d’intérêt à plein de petites choses qui pouvaient me faire du mal avant. Aujourd’hui, je le vis quand même beaucoup mieux, mais on est des éternels insatisfaits, sinon on n’en serait pas encore là. C’est dur d’être content aujourd’hui.

Tu as pris un tournant latino-reggaeton avec « Équateur » en t’entourant notamment de High P, qui travaille avec des pointures du genre comme Ozuna. Pourquoi ce choix à ce stade de ta carrière ?

Tout simplement parce que j’ai toujours écouté des chansons latines. Je suis un grand fan de reggaeton depuis tout petit et il est enfin arrivé en France. Aujourd’hui, quand tu allumes la radio, un son sur deux c’est du reggaeton. Et même des rappeurs commencent à aller un peu là-dessus. La tendance est là et c’était le moment d’y aller. Après, je ne sais pas si c’est là où je vais aller au final. Je me cherche encore. Je pense que le prochain album ira un peu plus dans ma direction. J’ai envie de faire des belles chansons, j’ai envie d’écrire… Je n’ai pas envie que de faire danser. J’ai envie de faire cogiter et j’ai pas mal de choses à dire avec ce que j’ai vécu. J’aimerais mettre un peu plus ça en avant. Là c’est sûr, « Santa Maria », « Olé » et « Nous deux » ne sont pas des chansons qui vont faire cogiter, il n’y a pas des morales dedans. Je pense que le prochain single ça sera « Foutu Cœur » où là il y a du texte, un thème. C’est le genre de chanson que j’aime faire. Je pense que je vais aller tranquillement là-dedans, à moins que « Dis Moi Tout » pète et que l’on me redemande du reggaeton. On verra ce que je ferais !

Si on t’en redemande et qu’un feat est envisageable, qui choisirais-tu : Ozuna, Bad Bunny ou J Balvin ?

Bad Bunny, directement !

Tu te livres comme jamais auparavant dans le morceau éponyme « Équateur ». Je sais que tu suis une thérapie, mais que tu évites de te rendre chez le psy. N’est-ce tout simplement pas parce qu’une feuille et un stylo sont la meilleure des thérapies pour toi ?

Et les gens aussi ! Ce serait les gens en fait ma thérapie. En vrai, quand on va chez un psy, c’est pour que quelqu’un nous écoute parler. Moi, j’ai la chance que ce soit des milliers de gens qui m’écoutent parer quand j’écris une chanson. On n’attend pas forcément de réponse chez un psy, on se livre. Moi c’est ce qu’il se passe un petit peu avec la musique. Je pense que ça m’aide beaucoup et si je n’avais pas écrit tout ça, je ne sais pas où j’en serais aujourd’hui. Si ça se trouve, je ne serais peut-être plus là. Cette feuille, ce Bic et les gens qui m’écoutent, ça aide forcément à rester debout.

L’argent et le succès sont les deux choses qui t’ont fait le plus de mal, tellement que tu n’arrivais plus à savourer les choses simples. Est-ce qu’aujourd’hui Ridsa est heureux et en paix avec lui-même ?

Pas encore, mais de plus en plus. Je travaille là-dessus et j’essaie de prendre plein de recul sur plein de choses. Je prends des leçons de vie tous les jours, comme tout le monde. J’étais à La Réunion pour un clip et j’ai encore vécu des moments qui m’ont appris. Ça m’a fait un petit déclic et maintenant j’essaie d’être moins atteint… Je suis quelqu’un de très/trop entier. Je ne sais pas donner à moitié. Moi, même si on se connaît depuis un jour et que je t’aime bien, je vais tout te donner. C’est ça mon erreur et aujourd’hui j’essaie d’avoir du recul là-dessus. Mais ça va mieux, j’arrive à savourer un petit peu.

Le 1er Avril prochain t’apportera peut-être un peu de bonheur avec ton premier concert à l’Olympia. Est-ce que le jeune Maxence, qui écrivait dans sa chambre, aurait cru à cela ?

Non, jamais ! Jamais parce que je ne pensais pas être là où j’en suis aujourd’hui. Quand on m’a annoncé que je faisais l’Olympia… En vrai, je ne vais même pas te mentir, je ne réalise toujours pas ! Je n’ai même pas peur, je n’ai pas de pression. Je pense que je vais le comprendre après. Une fois que je l’aurai fait, je vais rentrer le lendemain chez moi à Bordeaux et je vais prendre, je pense, une grosse claque psychologique. Depuis début novembre j’étais dans la sortie de l’album, ensuite la préparation de la tournée, on a eu plein de dates et de promo, et je n’ai pas encore eu le temps de prendre du recul sur tout ça. C’est vraiment après l’Olympia, quand j’aurai une petite semaine de libre, que je vais tout prendre dans la tête.

Ça va être super parce que là, je suis avec des musiciens, j’ai découvert ce que c’était faire de la musique avec eux et non un DJ et ça change tout ! J’ai compris que c’était pour ça que j’avais commencé la musique. Ce n’était pas forcément pour réussir, mais pour jouer et être entouré de supers musiciens comme j’en ai aujourd’hui. On est en train de préparer un show énorme, ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai l’impression que celui qu’on va faire est au moins aussi bien que tous ceux que j’ai déjà pu voir.

À quoi devront s’attendre les fans ce jour-là ?

Tous les titres ont été revisités ! Il y en a juste 2 sur 18 qui ont la même structure qu’une chanson d’album. Mais tout a été revisité, tout sera joué autrement, il y aura beaucoup de surprises, de l’acoustique, des moments d’émotions, de la salsa… Il y aura de tout. C’est aussi pour ça que les musiciens m’ont dit qu’ils étaient super contents de faire ce projet parce qu’il n’y a pas beaucoup d’artistes aujourd’hui qui font plusieurs créneaux. On peut passer d’un piano-voix à un rap comme « Équateur » à un son latino. On a hâte ! Je suis sur la route pour le repet’ et j’ai même hâte de répéter !

Dernière question, puisque tu parlais de football : à quel footballeur comparerais-tu ta carrière ?