Un fabuleux collier de Fabiola est mis en vente ce mardi à Paris: il vaut bien plus de 500.000€ et la reine Mathilde n’en a pas hérité, voici pourquoi...

Sur le site de Sotheby’s, il est mentionné que le collier appartient à une famille importante issue de la noblesse européenne. Le précieux bijou est serti de perles fines, de saphirs et de diamants. D’une longueur de 36,5 cm, ce collier pèse 109,37 gr et a été réalisé vers l’année 1925. Il est accompagné d’un certificat indiquant l’origine naturelle des 16 perles, eau de mer, et indiquant l’origine basaltique et l’absence de traitement thermique pour les 23 saphirs.