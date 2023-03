Les Wolves de Charleroi vivent une saison de transition mais sont en course pour le titre !

Entre la course au titre, l’organisation d’une journée découverte et l’accueil de l’Euro, nous avons fait le point avec Édouard Dumonceau, le directeur technique carolo.

Le hockey in-line, c’est le cousin du hockey sur glace. Cela se joue sur des patins en ligne, qui comportent quatre roulettes. Lors des matchs, les deux équipes alignent quatre joueurs, plus un gardien, et s’affrontent pendant 4x12 minutes. C’est un sport qui ne compte pas énormément de clubs en Belgique, et qui est plutôt développé de notre côté de la barrière linguistique, surtout depuis quelques années.

En effet, nous sommes le club le plus titré de l’histoire de notre pays. Au niveau des affiliées, nous sommes quand même plus d’une centaine de membres. Nous avons aussi une école de roller, qui marche bien. Elle permet aux enfants de commencer par le patinage, puis d’ensuite apprendre la manipulation du palet. L’apprentissage se déroule vraiment en plusieurs étapes, afin que l’enfant puisse acquérir toutes les bases, une par une. Notre formation rencontre un beau succès et nous avons des équipes dans chaque catégorie.

En parlant de formation, vous allez organiser le 15 avril prochain une matinée découverte pour les enfants. Comment est-ce que cela va se dérouler ?

De 9h à 12h, nous proposerons des animations ainsi que des petits ateliers de patinage et de manipulation de palet afin de faire découvrir notre sport aux plus jeunes. Si tout se passe bien, on compte aussi organiser des petites rencontres amicales, qui permettront aux gagnants de repartir avec des cadeaux comme des initiations ou des cours gratuits. Cette matinée est ouverte à tous les enfants de moins de 12 ans. Il faut savoir que le plus tôt on commence le hockey in-line, le mieux c’est.

Au niveau de la première, vous êtes actuellement en course pour le titre. Comment jugez-vous les performances de votre équipe cette année ?

Nous vivons une saison de transition, car nous avons eu beaucoup de départ. Il a fallu construire une nouvelle équipe et les résultats n’ont pas toujours été en adéquations avec les objectifs. Maintenant, nous avons quand même une équipe qui a du potentiel et qui va jouer le titre durant la fin de saison. Notre place en Playoffs n’est pas encore garantie, mais on sait qu’on est tout à fait capable de se qualifier. D’ailleurs, on est capable de tout cette saison, que ce soit de gagner contre les meilleurs, mais aussi de perdre face à des équipes plus faibles.

Cette année, Charleroi accueillera aussi les Championnats d’Europe. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?