Il ne supporte pas la rupture à Courcelles: «Il m’a frappée, menacée et séquestrée avant de me harceler», dit Melissa, la victime

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2020, Jérôme et Mélissa ont vécu quelques mois ensemble. L’entente est bonne entre le maçon et l’agent de sécurité mais elle supporte de moins en moins la jalousie possessive de son compagnon qui l’épie, surveille ses conversations et fouille son téléphone. La séparation intervient, plus ou moins amicalement, début novembre 2020: il l’aide même à déménager. Ils ont prévu de se revoir mais de ne plus vivre ensemble pour éviter les conflits de jalousie. La suite fait froid dans le dos…