Dans les coulisses d’IBA, leader mondial de la protonthérapie à Louvain-la-Neuve

Leader mondial dans la technologie des accélérateurs de particules, IBA se développe en Belgique depuis 1986. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 1.600 personnes à travers le monde, dont 900 rien qu’en Belgique. Mais malgré cette expansion continue, IBA souhaite rester une société à l’ambiance familiale, en proposant des emplois de qualité. « Je pense qu’on ne se débrouille pas trop mal car on tourne autour des 5 % de turnover, ce qui est un taux très bas pour le marché et en plus, beaucoup partent mais reviennent après », confie Frédéric Nolf, le responsable des ressources humaines chez IBA.