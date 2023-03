Le jeune musicien mouscronnois Mael Desoubry va tenter sa chance aux États-Unis

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’ici quelques semaines, le magasin « Ty Records », spécialisé dans la vente de vinyle, disques, etc. fermera ses portes. Mael Desoubry, le jeune commerçant à sa tête est aussi musicien. Cela fait un an qu’il réfléchit à des projets d’avenir. Finalement, il fermera le magasin après le 31 mars prochain. « J’arrivais à la fin du bail commercial. Deux choix s’offraient à moi : soit je continuais trois ans avec le magasin, soit je faisais autre chose. Cette date coïncide avec mon anniversaire : j’aurai bientôt 21 ans et je pourrai faire ce que je veux où je veux. » Mael s’est donc lancé dans une grosse réflexion : « qu’est-ce que j’ai envie de faire maintenant ? »