Papier toilette, serviettes hygiéniques, libido…: Helena («Koh-Lanta») répond aux questions les plus intimes des internautes (vidéo)

Chaque mardi, les fans de « Koh-Lanta » attendent avec impatience le retour de l’émission culte de TF1. Si cette année, trois candidats belges figuraient au casting, il n’y a déjà plus qu’Helena qui est toujours dans la course.

Où les aventuriers font-ils leurs besoins ? « Il n’y a pas de toilettes sur le camp. C’est pipi-caca nature. Soit la mer, soit la plage », répond Helena, qui précise qu’un endroit précis a été déterminé : « C’est tout au bout du camp, à droite. Il y avait un petit renfoncement et on s’est dit que tout le monde allait faire ses besoins là pour que ce ne soit pas éparpillé un peu partout. Petite précision : vu qu’on ne mange rien ou extrêmement peu, ne pensez pas qu’on va aux toilettes tous les jours, c’est très espacé. Je pense qu’on ne compte même plus le nombre de jours où on ne fait rien du tout. »

Les candidates ont-elles accès à des protections hygiéniques ? « C’est une émission de survie, mais ils nous donnent quand même des protections hygiéniques. On n’a pas de papier toilette, on n’a rien de tout ça, mais on a des protections hygiéniques sinon ça partirait en bain de sang sur Koh-Lanta et ce n’est pas le but », explique-t-elle.