La scarification, un rituel en vogue chez nos adolescents: «C’est une façon pour le jeune d’exister»

Découvrir les bras scarifiés de son enfant est effrayant pour un parent. Et pourtant, c’est plus fréquent qu’on ne le pense. À tel point que, pour certains observateurs, la scarification est devenue aussi banale que ne l’était la cigarette il y a quelques années.

« La scarification a toujours existé », rappelle d’emblée le psychopédagogue Bruno Humbeeck. « Mais on me pose aujourd’hui plus souvent la question. La jeunesse est plus inquiète et on s’inquiète aussi plus pour elle. La scarification prend dès lors aussi une signification plus anxiogène. »

Pourtant, la situation ne l’inquiète pas. Du moins, pas systématiquement.