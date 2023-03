Mouscron: «Jobistes... en piste!», c’est ce mercredi!

Ce mercredi 22 mars 2023, le service Jeunesse organise son traditionnel salon « Jobistes … en piste ! ».

Réunis au Centr’Expo entre 13h et 17h, une trentaine de partenaires et employeurs seront présents pour accueillir les candidatures de centaines de jeunes de plus de 16 ans en quête d’un job étudiant.