La mise à sens unique de la rue d’Erpent-Val à Namur est suspendue

L’aménagement multimodal, dont la phase la plus importante débutera le 11 avril, de la N4 entre Erpent et Jambes va compliquer la circulation. Pour rendre cette dernière un peu plus fluide, le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, a décidé de suspendre la mesure transitoire de mise à sens unique de la rue d’Erpent-Val dès le 8 avril.

Cette expérimentation aura finalement duré deux mois, au lieu des trois prévus, en raison des contraintes du chantier de la Région. Dans les semaines qui suivront la fin du sens unique, les Erpentois recevront un courrier afin de pouvoir voter sur le maintien définitif ou la suppression définitive de la mesure.