Les ruines du château de Poilvache à Yvoir, victimes de «la cacophonie gouvernementale» (photos)

À Yvoir, perché sur une falaise, le château de Poilvache surplombe la Meuse depuis 1228. Le site médiéval, riche en histoire et en biodiversité, attire encore environ 5.000 visiteurs par an. Malheureusement, la plus vaste forteresse médiévale de la vallée de la Meuse souffre de son manque d’entretien.

« Les murs anciens, qui ont tenu le coup depuis 1430, se dégradent gravement. Ils s’effondrent et ne seront pas reconstruits », déplore Guy Boodts, historien et vice-président de l’ASBL Les Amis de Poilvache.

Les murs se dégradent par manque d’entretien. - D.R.

« Le patrimoine s’effrite au fil du temps », estime le passionné. Le site est en fait victime de ce que le député-bourgmestre d’Onhaye, Christophe Bastin, appelle une « cacophonie gouvernementale ».