Menacée de fermeture, l’entreprise Tereos va-t-elle indemniser la Région wallonne après l’importante pollution de l’Escaut?

La nuit des 9 au 10 avril 2020, l'entreprise française Tereos pollue l'Escaut provoquant un grave préjudice écologique aux écosystèmes de la partie wallonne du fleuve. Le jeudi 12 janvier dernier, le Tribunal correctionnel de Lille condamne l'entreprise à indemniser la Wallonie. C'était sans compter sur une procédure en appel. Le député des Engagés Jean-Luc Crucke a interrogé la ministre de l'Environnement pour faire le point sur l'évolution du dossier et des indemnisations. Le Tribunal correctionnel de Lille a condamné, en première instance, l’entreprise TEREOS à indemniser la Wallonie à hauteur de 9 millions au titre de réparation du préjudice écologique, 129.688 euros au titre de réparation du préjudice matériel, 50.000 euros au titre de réparation du dommage moral ainsi que 10.000 euros pour le remboursement des frais d’avocats.

150 ans pour la sucrerie

Ayant pris connaissance du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lille ainsi que des appels interjetés par l’entreprise TEREOS et certaines parties civiles, le Gouvernement wallon a décidé d’interjeter appel dans le délai qui lui était imparti. Le jugement du 12 janvier 2023 étant frappé d’appel, celui-ci n’est pas définitif ni exécutoire, le Tribunal correctionnel de Lille n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire des réparations civiles. Tous les préjudices dont la réparation était réclamée par la Région ont été reconnus dans leur principe par le Tribunal, mais les montants sollicités ont effectivement été revus à la baisse pour diverses raisons exposées dans le jugement. « Il faut savoir que j’ai déjà demandé à mon administration d’entreprendre les actions de restauration prioritaires. Les actions menées d’ici le jugement en appel visent à créer de nouvelles zones de frayère et au développement de ressources alimentaires pour les poissons », explique la ministre. Afin de permettre de débuter ces mesures de réparation (études et travaux), les fonds seront avancés par le Fonds pour la Protection de l'Environnement. Depuis lors, l’entreprise TEREOS À Escaudœuvres est menacée de fermeture. La sucrerie fêtait ce dimanche 19 mars ses 150 ans. Depuis cette annonce, les 123 employés bloquent l'usine nuit et jour.