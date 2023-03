Un championnat plié, puis relancé: pourquoi la Premier League nous fait autant vibrer

Analyse des forces en présence et du calendrier des deux protagonistes.

Dans le rétroviseur d’Arsenal en Premier League, les Citizens, qui comptent un match de moins, peuvent encore revenir à 5 points du club londonien en cas de victoire lors de leur match en retard contre West Ham United. Habitué à survoler la Premier League ces dernières années avec 4 titres en 5 ans, Manchester City éprouve cette saison quelques difficultés à faire perdurer le rouleau compresseur qu’ils ont été lors des précédentes éditions de la Premier League. En perdant des points lors du derby de Manchester ou lors de leurs récents déplacements à Tottenham et à Nottingham Forest, Manchester City a laissé filer quelques points qui pourraient s’avérer décisifs lorsqu’on fera les comptes en fin de saison…

En plus de la Premier League, les hommes de Pep Guardiola devront aussi affronter le Bayern de Munich en 1/4 de finale de la Ligue des champions, dans un match qui a déjà le parfum d’une finale avant l’heure. Après une victoire facile contre le RB Leipzig en 1/8 de finale retour sur le score de 7-0, les Citizens voient un autre club allemand se dresser devant eux. Après l’énorme désillusion de l’an dernier en demi-finale contre le Real Madrid, nul doute que les coéquipiers de Kevin de Bruyne rêvent aussi d’aller décrocher la première Ligue des champions de l’histoire du club, eux qui avaient perdu en 2021 lors d’une finale 100 % anglaise contre Chelsea.

Malgré une élimination en 1/4 de finale de la Carabao Cup contre le Southampton de Roméo Lavia, Manchester City a encore une coupe domestique à aller décrocher. En effet, les Skyblues peuvent encore aller gagner la septième FA Cup de leur histoire. En jouant contre Sheffield United lors de la demi-finale, les coéquipiers d’Erling Haaland peuvent retrouver les hommes d’Erik ten Hag en finale, eux qui ont déjà remporté la Carabao Cup cette saison.

2. Arsenal, tout sur la Premier League ?

Avec le maximum de points pris lors des 5 dernières rencontres de Premier League, Arsenal a repris son rythme de croisière après un coup d’arrêt contre Everton et Brentford. Les deux dernières victoires contre Fulham et Crystal Palace sur des scores plus larges permettent à Arsenal de retrouver ses sensations de potentiel futur champion d’Angleterre. Malgré leur place de leader, Arsenal a toujours perdu cette saison lorsqu’ils ont affronté Manchester City, que ce soit en championnat ou en FA Cup. Arsenal court après un succès en Premier League depuis la saison 2003 – 2004, saison des « Invincibles ». Parviendront-ils à remporter la 14ème Premier League de leur histoire ?

Engagés en Europa League, les coéquipiers de Bukayo Saka se sont facilement qualifiés dans un groupe composé du FC Zürich, de Bodo/Glimt et du PSV Eindhoven en prenant 15 points sur 18. En 1/8 de finale contre le Sporting Portugal, les Gunners n’avaient pas réussi à s’imposer lors du match aller, bien qu’ils aient mené au score. Au match retour, après un score de 1-1 au terme des 90 premières minutes, Arsenal n’a pas réussi à se défaire de l’actuel 4ème du championnat portugais. C’est lors de la séance de tirs aux buts que le match donnera son verdict. Le malheureux Gabriel Martinelli condamnera les Gunners à une élimination inattendue dès les 1/8 de finale de l’Europa League. Cette élimination sonne donc comme un véritable coup d’arrêt dans la saison des hommes de Mikel Arteta…

Au niveau des coupes domestiques, Arsenal n’a pas vraiment existé. Éliminés dès le 3ème tour de la Carabao Cup contre Brighton, les Gunners n’ont pas vraiment réalisé un parcours plus remarquable en FA Cup. Malgré une victoire contre la modeste équipe d’Oxford United lors du 3ème tour, Arsenal n’arrivera pas à s’imposer contre Manchester City lors du tour suivant.

Il ne reste donc que la Premier League pour les Gunners, alors que Manchester City devra encore performer au plus haut niveau en Ligue des champions et en FA Cup…

3. Qui a le calendrier le plus abordable ?

Manchester City a inévitablement l’avantage de recevoir à l’Etihad Stadium lors qu’ils devront affronter de gros ténors de la Premier League. En effet, ils recevront encore Liverpool, Leicester, Chelsea et surtout Arsenal, dans ce qui pourrait être le match le plus important de la saison. Ils se déplaceront aussi très prochainement à Southampton, actuelle lanterne rouge du championnat.

Pour Arsenal, les échéances s’annoncent plus compliquées à aborder. Ils se déplaceront en effet à Liverpool, Newcastle et à… Manchester City. Pour les rencontres à domicile, les coéquipiers de Thomas Partey recevront notamment Chelsea lors de la 34ème journée de championnat pour un derby londonien.