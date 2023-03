Entre les Diables, l’Allemagne et le Congo, William Balikwisha a fait son choix: voici quelle nation le joueur du Standard a décidé de représenter

Nés en Allemagne, de parents congolais et ayant grandi en Belgique, les frères Balikwisha avaient l’embarras du choix au moment de choisir une nation footballistique à représenter. Et si celui qui défend désormais les couleurs de l’Antwerp n’a pas encore eu à se poser la question, puisqu’il évolue actuellement avec les Diablotins, en attendant une convocation de l’une des équipes premières, celui qui porte le maillot liégeois s’est récemment retrouvé face à ce dilemme.

Alors qu’il explose véritablement cette saison avec le matricule 16, William Balikwisha attire logiquement les regards des nombreux recruteurs. Toutefois, si des agents allemands se sont déjà manifestés à son égard et que le médian a déjà porté la vareuse nationale belge dans les équipes de jeunes, il a opté pour la troisième option : la République Démocratique du Congo. Appelé par le sélectionneur national, Sébastien Desabre, au même titre que son coéquipier Merveille Bokadi, le joueur de 23 ans a répondu favorablement. Ce lundi, il a donc rejoint le groupe congolais en vue de la double confrontation face à la Mauritanie (24 et 29 mars) dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024.