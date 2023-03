Un policier de la zone Germinalt interpellé chez lui, ce lundi matin: il est suspecté d’être une «taupe» pour le milieu de la drogue et des armes

Un policier de la zone Germinalt (Montigny-le-Tilleul, Thuin, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes) a été interpellé à son domicile, ce lundi matin. L’homme est suspecté d’être mêlé à un trafic de stupéfiants et d’armes dans l’exercice de ses fonctions de policier. Nos collègues de la DH évoquent des problèmes de divulgation d’informations et de non-respect du secret professionnel, bref d’être une « taupe pour le milieu de la drogue et des armes ».

L’individu aurait fait l’objet d’une enquête depuis quelque temps et le juge d’instruction a ordonné son arrestation, ce lundi matin. Le parquet se refuse pour le moment à commenter l’affaire, l’individu devant encore être entendu.