La Région wallonnne vient de refuser le permis pour l’éolienne de la briqueterie de Ploegsteert

Engie et l'intercommunale Ideta comptaient initialement installer quatre éoliennes à Barry. Le projet a été ramené à un seul mât sur le site de la briqueterie de Ploegsteert en bordure de la route nationale avec la particularité que la machine serait directement connectée au site industriel. Ainsi, 35% de l'énergie verte produite alimenterait l'entreprise, le reste étant injecté dans le réseau. La Ville de Tournai avait émis un avis favorable pour autant que l'exploitant respecte les remarques formulées par les diverses instances consultées. La Région vient de refuser le permis. Le porteur de projet estime que les éléments avancés par l'administration manquent clairement de poids. Un recours a d'ailleurs déjà été introduit contre le rejet du permis. Pour Olivier Bontems, directeur des secteurs énergie et solutions durables à Ideta, « venir priver la briqueterie de Barry en énergie verte, dans un secteur d'activité où l'empreinte environnementale est très lourde, pose question. On sanctionne une entreprise qui fait des efforts pour être la plus neutre en carbone possible ».

Le ministre ne se prononce pas

A l'heure où on fait tout pour décarboner l'industrie en Wallonie, le député Jean-Luc Crucke a adressé une question écrite auprès du ministre de l'Aménagement du territoire pour qu'il puisse justifier le refus. « Concernant plus particulièrement le projet de la briqueterie, avant de se prononcer, j’attendrai d’avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier », s’est exprimé Willy Borsus. « En conséquence, il me permettra de ne pas m’étendre sur le sujet, qui est désormais en cours d’instruction au sein de mon administration. De manière globale, que ce soit au niveau paysager ou énergétique, je pense qu’il est effectivement opportun de placer prioritairement les éoliennes les plus puissantes possibles en fonction des conditions locales de vent, mais également les parcs plus puissants, afin d’en limiter le nombre sur notre territoire exigu et densément urbanisé et sollicité. Toutefois, je ne saurai rester insensible à la problématique de la décarbonisation de nos entreprises, et je réfléchis avec mon administration à des propositions visant à faciliter l’utilisation et le développement de l’énergie éolienne au sein de nos ZAE et pour nos entreprises ».