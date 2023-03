Les graines du stand-up s’invitent au Théâtre de la Toison d’Or avec ULB Culture

Pas toujours facile de se lancer et se faire un nom dans le monde du stand-up. En collaboration avec l’ULB Culture, le Théâtre de la Toison d’Or part à la recherche des talents du stand up de demain pour qu’ils se produisent ensuite sur les planches du TTO et ailleurs.

« Assez rapidement, l’idée du stand-up a émergé. Et ce pour une série de raisons : l’arrivée dans le paysage culturel bruxellois d’une scène du stand-up bouillonnante est une réalité incontestable des dernières années. Parce qu’elle est une des formes de la comédie en tant qu’art de la scène, parce que la nature même de son mode d’expression lui permet d’adresser dans son propos des enjeux aussi bien universels que locaux, parce qu’elle connaît l’essentiel de son succès auprès des jeunes. S’il est, au monde, une institution universitaire où l’on est à même de partager l’idée que l’excellence académique et la rigueur scientifique peuvent – et même gagnent à- s’accompagner de la pratique de l’humour et du second degré, c’est bien l’ULB », explique Albert Maizel, président du TTO.