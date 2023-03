Des puits de captage d’eau en projet à Saint-Ghislain pour arroser les terrains de sport

La Ville de Saint-Ghislain envisage de creuser des puits de captage d’eau pour arroser ses terrains de sport, notamment le stade Raoul Leclercq (parc de Baudour), l’Española et le terrain de Sirault. « On va étudier la possibilité d’arroser nos terrains lorsqu’il fait sec avec notre propre eau qu’on capterait nous-mêmes via des puits de captage d’eau. Car les terrains de sport représentent une grosse consommation d’eau. Alors, autant fournir l’eau nous-mêmes plutôt que d’avoir des factures d’eau qui augmentent », commente le bourgmestre Daniel Olivier (PS).

Le projet n’en est qu’à ses prémisses. Un montant de 40.000 € est prévu pour qu’un auteur de projet étudie la faisabilité de ces puits. Nous l’évoquions en fin d’année dernière : le collège voulait créer des puits de captage d’eau aux stades Saint-Lô et Bavier. Une idée qui n’avait pas plu à l’opposition Osons. « L’eau des nappes aquifères est parfois de mauvaise qualité. L’idée peut sembler excellente mais les conséquences néfastes », avait commenté Laurent Drousie.