Tour de Catalogne: Primoz Roglic bat Remco Evenepoel au sprint et remporte la première étape

Cinq coureurs – Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty), Jetse Bol (Burgos – BH), Alessandro De Marchi (Jayco – AlUla), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) et Oscar Onley (DSM) – ont formé l’échappée du jour, sortant du peloton à 150 km de l’arrivée. Les cinq fuyards ont compté jusqu’à plus de 3 minutes d’avance avant la jonction survenue à six bornes de l’arrivée. Une arrivée jugée en faux plat montant où les favoris du général ont décidé de jouer les premiers rôles.

Outre Evenepoel et Roglic, qui se retrouveront en mai au Giro, cette 102e édition du Tour de Catalogne présente un plateau très relevé l’Equatorien Richard Carapaz, le Portugais Joao Almeida, les Espagnols Marc Soler et Mikel Landa, les Britanniques Adam Yates et Geraint Thomas, l’Australien Jai Hindley, le Français Romain Bardet mais aussi le Colombien Egan Bernal, de retour un mois après avoir abandonné lors du Tour de San Juan à cause d’une gêne au genou gauche.